Доллар и евро рвутся вверх: курсы валют на сегодня

Гривня по официальному курсу упала к доллару еще на 4 копейки - до 28,18 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 30 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,18 грн/долл., то есть гривня, после падения к доллару в пятницу на 18 копеек, упала еще на 4 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,90 грн/евро, что на 4 копейки ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания в случае необходимости посредством продажи валюты из резервов.