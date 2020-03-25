Гривня после укрепления снова упала к доллару

Нацвалюта по официальному курсу упала к доллару на 19 копеек - до 27,96 грн/долл.

Национальный банк Украины на четверг, 26 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,96 грн/долл., то есть гривня, после укрепления к доллару во вторник на 34 копейки, снова упала на 19 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,27 грн/евро, что на 16 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару к 16-00 составили 27,98/28,01 грн/долл., к евро – 30,22/30,25 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в среду составила 28,25 грн за доллар, а стоимость евро - 30,50 грн.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл., а на минувшей – более 1 млрд долл, однако 24 марта НБУ впервые за две недели не проводил интервенций по продаже валюты для сглаживания колебаний.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 млрд долл.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 млрд долл.