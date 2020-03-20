НБУ не ожидает потрясений на банковском рынке из-за кризиса на фоне коронавируса

Сегодня на 30 крупнейших банков приходится 97% банковской системы, и эти банки находятся в прекрасной форме.

Национальный банк Украины не ожидает потрясений на банковском рынке из-за возможного кризиса на фоне пандемии коронавируса.

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Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

"Наша банковская система сегодня действительно достаточно сильная. Мы не ожидаем каких–то потрясений в этом направлении. Наоборот, мы готовы в случае необходимости предоставлять поддержку ликвидности банкам", - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что сегодня на 30 крупнейших банков приходится 97% банковской системы, и эти банки находятся в прекрасной форме.

Также Рожкова заверила, что система на сегодня имеет достаточный запас ликвидности и капитала, работает и будет работать в нормальном режиме, а НБУ продолжит смягчать регуляцию для банков.