В Украине подорожали доллар и евро: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 20 марта: 100 USD – 2780,25 гривни; 100 EUR – 3009,34 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ банки Украины начались поставки наличной валюты - НБУ

100 USD США – 2780,25 (19 марта – 2726,85)

100 EUR – 3009,34 (19 марта – 2979,36)

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке вторую неделю наблюдается повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов. На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, за три дня на текущей неделе – 738 миллионов долларов.

Международные резервы Украины на начало марта составляли 26,6 миллиарда долларов, что на 5% выше показателя на начало года.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.