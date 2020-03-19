Гривня стремительно падает: сколько стоит доллар

Официальный курс гривни упал к доллару на 53 копейки, к евро - на 30 копеек.

Национальный банк Украины на пятницу, 20 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,80 гривни/доллар, то есть гривня после падения к доллару в среду, 18 марта, на 21 копейку упала еще на 53 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,09 гривни/евро, что на 30 копеек ниже предыдущего показателя.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева в четверг осталась на уровне среды - 28,50 гривни/доллар, в то время как стоимость евро просела до 30,90 гривни.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к 15:00 четверга составили 27,80/27,84 гривни/доллар, к евро – 29,89/29,94 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке вторую неделю наблюдается повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов. На минувшей неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, за три дня на текущей неделе – 738 миллионов долларов.

Международные резервы Украины на начало марта составляли 26,6 миллиарда долларов, что на 5% выше показателя на начало года.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.