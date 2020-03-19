НБУ рекомендовал банкам на период карантина предоставить льготы клиентам по кредитам

Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным - в случае с розничными.

Национальный банк Украины рекомендовал банкам применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий по всем кредитам, которые на вечер 7 марта были работающими и обслуживались.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на первого заместителя главы НБУ Екатерину Рожкову.

Она рекомендовала банкам по всем кредитам, которые на вечер 7 марта были работающими и обслуживались, применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий, считая, что это не окажет негативного влияния на капитал банка.

«Клиенты нервничают и просят реальных подходов реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Примеры реструктуризаций и применения льготного режима в наших нормативно-правовых актах, в частности постановлении №97. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным - в случае с розничными. Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановки работы отдельных компаний временно не работает», - отметила Рожкова.

Также она напомнила, что Нацбанк снизил регуляторную нагрузку на банки, отсрочив проведение стресс-тестирования, внедрение буферов капитала и отменив выездные проверки банков.

В дальнейшем регулятор планирует отсрочить предоставление банками годовой финансовой отчетности и перенести оценки бизнес-моделей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции, который также временно освобождает от штрафных санкций заемщиков по потребительским кредитам.