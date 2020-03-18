Гривня начала день падением: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 18 марта: 100 USD – 2705,66 гривни; 100 EUR – 2972,71 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2705,66 (17 марта – 2652,49)

100 EUR – 2972,71 (17 марта – 2952,49)

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, на валютном рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, который формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.

За минувшую неделю – с 10 по 13 марта – НБУ потратил на поддержку гривни посредством продажи валюты на межбанковском валютном рынке 981,6 миллиона долларов.

В понедельник, 16 марта, НБУ продал на валютном аукционе 130,5 миллиона долларов.