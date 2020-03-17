Американские фондовые индексы зафиксировали рекордное падение

Уолл-стрит упала максимально с 1987г, несмотря на меры поддержки экономики.

Американские фондовые индексы в понедельник зафиксировали рекордное падение с 1987 года, а индекс S&P 500 опустился до минимума с декабря 2018 года на фоне опасений инвесторов, что центробанки, законодатели и Белый дом не смогут справиться с пандемией коронавируса.

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S&P 500 упал на 12%, максимально с “черного понедельника” более чем три десятилетия назад, несмотря на то, что Федеральная резервная система в воскресенье внезапно снизила процентную ставку почти до нуля, пишет Рейтер.

Такое решение усилило тревогу по поводу стремительного распространения пандемии, которая уже частично парализовала мировую экономику и негативно сказалась на выручке компаний.

Акции ускорили падение после того, как президент США Дональд Трамп призвал американцев отказаться от общественной активности на 15 дней и не собираться в группы более 10 человек.

Также президент предупредил о вероятности рецессии. Большинство экспертов готовятся к такому сценарию, однако отмечают, что пока нельзя оценить полный масштаб экономического спада.

“Рынок дрейфует, и ему не за что держаться. Ничто по-настоящему не может дать нам понять, когда в полной мере будут известны последствия вируса”, - сказал старший инвестиционный стратег Charles Schwab Джеффри Кляйнтоп.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 12,93% до 20.188,52 пункта, S&P 500 - на 11,98% до 2.386,13 пункта, Nasdaq Composite - на 12,32% до 6.904,59 пункта.

Торги автоматически приостанавливались на 15 минут сразу после открытия, поскольку падение S&P 500 превысило порог в 7%.

Сектор недвижимости упал максимально среди 11 основных секторов S&P 500, потеряв 16,5% - рекордное однодневное снижение в процентном отношении с 2009 года. Меньше всего потеряли производители потребительских товаров - 7%. Техсектор упал на 13,9%, максимально в истории.