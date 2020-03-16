Гривня сорвалась в штопор: сколько стоит доллар

Официальная гривня просела к доллару еще на 43 копейки, а евро - сразу на 53 копейки.

Национальный банк Украины на вторник, 17 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,52 гривни/доллар, то есть, гривня после падения к доллару в пятницу на 23 копейки упала еще на 43 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,52 гривни/евро, что на 53 копейки ниже предыдущего показателя.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника составила 26,90 гривни, евро - 29,95 гривни.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару США к 15-00 по сравнению с закрытием предыдущих торгов снизились на 42 копейки – до 26,60/26,64 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, на валютном рынке наблюдается повышенный спрос на валюту, который формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.

За минувшую неделю – с 10 по 13 марта – НБУ потратил на поддержку гривни посредством продажи валюты на межбанковском валютном рынке 981,6 миллиона долларов.

Сегодня, 16 марта, НБУ продал на валютном аукционе 130,5 миллиона долларов.