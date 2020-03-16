Курс доллара в обменниках превысил 27 гривень

Стоимость евро также выросла - до 30,30 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева после роста на утро понедельника до 26,90 гривни за доллар после обеда подскочила до 27,15 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках также выросла – с 29,95 гривни утром до 30,30 гривни после обеда.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,35 гривни за доллар, евро – 29,25 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на минувшей неделе потратил на поддержку гривни посредством продажи валюты на межбанковском валютном рынке 981,6 миллиона долларов.

Сегодня, 16 марта, НБУ продал на валютном аукционе 130,5 миллиона долларов.

По информации НБУ, на валютном рынке Украины наблюдается повышенный спрос на валюту, который формируют украинские компании и граждане, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.