Гривня в пике: сколько стоят доллар и евро

Официальный курс гривни упал к доллару еще на 24 копейки, а к евро - остался на прежнем уровне.

Национальный банк Украины на пятницу, 13 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,86 гривни/доллар, то есть гривня после падения к доллару в среду на 31 копейку упала еще на 24 копейки.

Читайте такжеНБУ не планирует вводить ограничения на валютном рынке

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,05 гривни/евро, или на уровне предыдущего показателя.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро четверга выросла до 26,70 гривни, евро - до 30 гривень.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару к полудню просели на 10 копеек – до 25,83/25,85 гривни/доллар, в то время как котировки к евро остались на уровне 29,10/29,12 гривни/евро.

Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность гривни с использованием международных резервов.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 миллионов долларов, в среду - около 350 миллионов долларов, в четверг - 75,9 миллиона долларов.