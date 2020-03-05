Гривня снова укрепилась: сколько стоит доллар

Гривня укрепилась к доллару на 15 копеек, а к евро - на 1 копейку.

Национальный банк Украины на пятницу, 6 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,74 гривни/доллар, то есть, гривня выросла к доллару еще на 15 копеек после вчерашнего роста на 5 копеек.

Читайте такжеНБУ оценил влияние коронавируса на валютный рынок

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 27,69 гривни/евро, что на 1 копейку выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь-февраль 2020 года снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 гривни/доллар, к евро - на 1,9%, до 26,93 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.