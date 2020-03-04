Доллар и евро подорожали: свежие курсы Нацбанка
08:49, 04 марта 2020Финансы
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Официальный курс НБУ на 4 марта: 100 USD – 2493,86 гривни; 100 EUR – 2768,56 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2493,86 (3 марта – 2481,8)
100 EUR – 2768,56 (3 марта – 2760,75)
Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь-февраль снизилась к доллару США на 3,7% - до 24,56 гривни/доллар, к евро - на 1,9%, до 26,93 гривни/евро.
В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.
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