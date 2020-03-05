Исполнительная служба продала украинскую "дочку" российского госбанка

На контрольный пакет из 99,7726% акций «Проминвестбанка» было обращено взыскание.

Исполнительная служба продала контрольный пакет из 99,7726% акций «Проминвестбанка» в рамках исполнительного производства.

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Как сообщается на сайте фондовой биржи ПФТС, стоимость реализации акций составила 268,709 млн грн, в то время как стартовая цена составляла 266,049 млн грн.

Фондовая биржа ПФТС выставила на торги акции «Проминвестбанка» в середине января, так как на эти ценные бумаги было обращено взыскание.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» находится в собственности российского государственного «Внешэкономбанка».

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.