Продажа «дочки» российского ВЭБа не состоялась - на «Проминвестбанк» не нашлось покупателей

Фондовая биржа не получила ни одной заявки на участие в аукционе по продаже «Проминвестбанка». Пока не известно, на какую дату будет перенесен аукцион.

Фондовая биржа ПФТС не получила ни одной заявки на участие в аукционе по продаже 99,7726% акций «Проминвестбанка», который был назначен на 28 августа. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

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«Срок, до которого должны были быть поданы заявки, это – 15:00 вторника. По состоянию на 15:00 вторника заявок не было», - сообщили в пресс-службе.

Пока что не известно, на какую дату будет перенесен аукцион.

Как сообщал УНИАН, принадлежащий российскому государственному финучреждению «Проминвестбанк» по итогам 2018 года получил 3,389 млрд грн убытка. Как свидетельствует отчетность банка, опубликованная на его сайте, на 1 января 2019 года уставный капитал финучреждения составлял 50,919 млрд грн.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российского государственного «Внешэкономбанка». C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.

Государственная исполнительная служба выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций банка в рамках исполнения в Украине решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество связанных с Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.