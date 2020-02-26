Влияние коронавируса на экономику: в Кабмине рассказали о готовности оперативно отреагировать

Минэкономики изучает опыт центробанка Китая, который сейчас борется с последствиями вируса.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готово оперативно отреагировать на возможные негативные последствия эпидемии коронавируса для экономики Украины.

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Об этом во время брифинга заявил глава министерства Тимофей Милованов.

«Мы готовы отреагировать с помощью политики поддержки и скоординировать нашу политику вместе с налоговыми и фискальными политиками или монетарными, Национальным банком, или банковским сообществом при необходимости, если действительно будет какое-то существенное влияние на экономику Украины», - сказал он.

Он добавил, что министерство изучает опыт центробанка Китая, который сейчас борется с последствиями вируса.

Милованов отметил, что экономика Китая уже начала восстанавливаться, а его государственные предприятия в определенных зонах уже на 80% загружены, то есть никакой остановки производства не происходит.

Вместе с тем, негативных последствий стоит ожидать таким сферам экономики, как путешествия и туризм.

«Но туризм у нас занимает не большой процент, поэтому влияние на экономику Украины будет несущественное», - добавил министр.

Также он прокомментировал возможные последствия для торговли Украины с Китаем.

Так, большую часть экспорта нашей страны в КНР составляют кукуруза и масло подсолнечное, руды и железорудные концентраты. По первым двум позициям Милованов ожидает даже роста экспорта, а по последним Украина будет иметь возможность сбывать эту продукцию в другие страны, которые захотят нарастить металлургическое производство.

Что касается импорта китайских товаров, то потребительские товары, по мнению министра, можно заместить отечественными или европейскими, а комплектующие и оборудование – продукцией, произведенной в ЕС или других азиатских странах.

«Мы не ожидаем существенных проблем для наших цепочек создания добавленной стоимости, скорее может произойти подорожание импорта, что в целом хорошо для экономики, особенно для национального производителя», - сказал Милованов.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По информации украинского Министерства здравоохранения, к 23 февраля инфицирование коронавирусом COVID-19 выявлено в 29 странах, но в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса на 0,1 процентных пункта - до 3,2%.