Рада приняла к сведению отчет Кабмина о его деятельности в 2019 году

Из-за действующего иммунитета правительства депутаты не смогли дать негативную оценку его работе.

Верховная Рада Украины заслушала отчет Кабинета министров о своей деятельности в 2019 году, приняв его к сведению.

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Как передает корреспондент УНИАН, после выступления премьер-министра Алексей Гончарука на парламентскую трибуну поднялся председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, отметивший, что 20 февраля комитет на своем внеочередном заседании детально обсудил отчет вместе с членами правительства.

По его словам, анализируя работу Кабмина, нельзя не отметить такие позитивные достижения, как снижение уровня инфляции и учетной ставки Национального банка Украины, падение цены на транспортировку газа, а также борьба с теневыми рынками.

Также Наталуха поприветствовал "человекоцентризм", которым руководствуется правительство в своей деятельности, но при этом призвал не забывать об "украиноцентризме", чтобы Кабмин исходил прежде всего из национальных интересов Украины, а не внешних партнеров.

Кроме того, глава комитета обратил внимание на существенные негативные моменты деятельности Кабинета министров.

"Есть очевидные вызовы, относительно которых мы бы хотели видеть более эффективную работу правительства. Есть слон в комнате, о котором сложно не говорить. Это кризис производства, спад объемов производства, спад экспорта из-за ревальвации гривни, дефицит бюджета и невыполнение плановых назначений таможни", - сказал он.

В итоге Наталуха отметил, что из-за иммунитета правительства в течение года после назначения, комитет вчера не смог дать негативную оценку его работе в прошлом году, потому рекомендовал парламенту принять отчет о деятельности Кабмина в 2019 году к сведению.

После этого народные депутаты в течение еще около сорока минут высказывали свое видение и оценку работы правительства Гончарука.

Как сообщал УНИАН, 4 октября прошлого года Верховная Рада утвердила Программу деятельности правительства Алексея Гончарука.