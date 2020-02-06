Доходы бюджета Украины снизились почти на 4 миллиарда гривень

По сравнению с плановым показателем, недобор доходов в январе составил 21,5%.

Государственный бюджет Украины за январь 2020 года получил 50,726 миллиарда гривень доходов, что на 3,825 миллиарда гривень, или на 7%, ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, снижение доходов по сравнению с прошлогодним показателем обусловлено более низкими поступлениями от Таможенной службы.

При этом, по сравнению с плановым показателем, недобор доходов госбюджета в январе составил 13,860 миллиарда гривень, или на 21,5%.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов, доходы общего фонда госбюджета Украины в январе этого года составили 42,6 миллиарда гривень, что на 25% ниже планового показателя на этот период.

Главной причиной недовыполнения по доходам в Минфине назвали существенные изменения макроэкономических показателей, включая более высокий обменный курс гривни - 24,1 гривни/доллар против 27 гривень/доллар, а также более низкий объем импорта - на 2,5% и более низкие цены на газ.

Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в размере 1,096 триллиона гривень, расходы - 1,182 триллиона гривень, предельный уровень дефицита в 94,3 миллиарда гривень, предельный объем госдолга в 2,363 триллиона гривень.