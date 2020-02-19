Министр экономики рассказал об одной из целей Кабмина: украинские села должны быть богатыми

Правительство планирует довести уровень зарплат в сельской местности до средней зарплаты по стране до 2024 года.

Кабинет министров планирует до 2024 года довести уровень зарплат в сельской местности до средней зарплаты по стране, это является одной из целей программы правительства на пять лет.

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Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Украинские села должны быть богатыми! Еще одна цель, которую правительство вместе с парламентом готовы воплощать. Мы планируем выровнять уровень заработной платы по среднему уровню по стране - с 85% до 100%”, - написал он.

По его словам, в ближайшие 5 лет правительство планирует создать 200 тысяч новых рабочих мест на селе, а также защитить права сезонных работников, занятых в сельском хозяйстве.

“Поэтому для развития села важна реформа рынка труда, которая позволит защитить права людей. Мы стремимся легализовать и уменьшить бюрократию по тем видам трудовых отношений (например, сезонные работы), которые сейчас, по факту, вне правового поля”, - отметил министр.

Он также сообщил, что до 2024 года жители села получат больше возможностей для развития через: привлечение прямых инвестиций в сельское хозяйство, увеличение перечня программ государственной поддержки, поддержку производителей органической продукции, создание специального фонда для развития предпринимательства на селе и бизнес-инкубатора для 5 тысяч участников, которые будут создавать малые и средние предприятия.

По словам Милованова, в прошлом году государство направило 4,4 млрд грн поддержки для более 230 тысяч украинцев, среди которых почти 1700 предпринимателей в сельском хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, на программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 миллиарда гривень, а также дополнительные 240 миллионов гривен на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривень - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривень - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривен на садоводство и фермерство.