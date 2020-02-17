Курс гривни остановился: сколько стоит доллар

Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 26,50 гривни/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 18 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,45 гривни/доллар, что соответствует курсу на сегодня, 17 февраля.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 26,50 гривни/евро, что на 1 копейку ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро - на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.