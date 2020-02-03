Гривня снова падает: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 3 февраля: 100 USD – 2502,94 гривни; 100 EUR – 2765,87 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2502,94 (31 января – 2491,96)

100 EUR – 2765,87 (31 января – 2747,51)

Согласно данным на сайте НБУ, украинская гривня падает к доллару пятый день подряд - после падения на 27 копеек в понедельник, 12 копеек во вторник, 13 копеек в среду и 7 копеек в четверг.

Официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 27,66 гривни/евро, что на 18 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.