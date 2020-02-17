При продаже земельных паев их владельцы потеряют субсидию - депутат Кулинич

Решение этой проблемы обязательно надо закрепить на законодательном уровне, считает нардеп.

В случае возможного принятия законопроекта об обороте земель, при действующий системе начисления субсидий, владельцы паев, которые решат их продать и получат соответствующий доход, потеряют право на получение субсидий.

Об этом во время согласительного совета парламента заявил в понедельник председатель депутатской группы «Довира» Олег Кулинич.

«У людей есть огромные опасения относительно потери субсидии в случае, если владелец пая решит его продать. Вполне очевидно, что при действующей системе начисления субсидий люди ее потеряют. И как это можно объяснить пенсионеру, который получает пенсию около 2000 гривен в месяц?», - отметил депутат.

По словам Олега Кулинича, если владелец пая решит его продать и рассчитывает за эти деньги каким-то образом существенно улучшить свою жизнь, то по факту все эти средства могут пойти на оплату коммуналки.

«Этот вопрос надо урегулировать и доход от продажи земли не должен браться в расчет при начислении субсидий», - подчеркнул председатель депутатской группы «Довира».

По его мнению, решение этой проблемы обязательно надо закрепить на законодательном уровне.

Кулинич также акцентировал внимание на том, что государственная поддержка аграриев, особенно - в контексте возможного введения оборота сельхозземель - должна быть системной и долгосрочной, а не определяться на каждый отдельно взятый год.

«Эта норма должна быть закреплена на законодательном уровне как минимум на 5 лет. Мы с коллегами по группе «Довира» такой законопроект зарегистрировали», - добавил Кулинич.

Напомним, что депутатская группа «Довира» зарегистрировала законопроект №2825 «О внесении изменения в раздел VI «Заключительные и переходные положения «Бюджетного кодекса Украины» относительно бюджетной поддержки АПК». Им предлагается установить долгосрочный период предоставления бюджетной поддержки сельхозтоваропроизводителям, а также определить ее размер - не менее 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве.