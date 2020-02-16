Если не будет "черных лебедей": экономист дал прогноз, каким будет курс доллара к концу 2020 года

Эксперт считает, что такого укрепления гривни, как в 2019 году, уже не будет.

Курс доллара в Украине до конца 2020 года может закрепиться на уровне 27 грн/$, если не произойдет каких-либо форс-мажоров.

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Такой прогноз озвучил экономический эксперт Алексей Геращенко, передает «Обозреватель». По его мнению, в течение года гривня будет постепенно девальвировать.

"Мы будем видеть медленную, постепенную девальвацию гривни. 27 грн/$ на конец года, если не будет каких-то существенных "черных лебедей", вроде коронавируса. То есть это базовый сценарий. Он может измениться, если в мире произойдет что-то чрезвычайное. Тогда, конечно, придется его корректировать", – пояснил Геращенко.

С его точки зрения, такого укрепления гривни, как в 2019 году, уже не будет.

"Потому что в этом укреплении были и негативные последствия. Украина стала менее конкурентоспособной в экспортной продукции", – пояснил экономист.

Отметим, в госбюджете Украины на 2020 год заложен курс 27 грн/$. Такой расчет осуществило Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства.