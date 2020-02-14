Гривня немного укрепилась: сколько стоит доллар и евро

Официальная гривня укрепилась к доллару на 3 копейки, а к евро - на 10 копеек.

Национальный банк Украины на понедельник, 17 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,45 гривня/доллар, что на 3 копейки выше предыдущего показателя, установленного на сегодня, 14 февраля.

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Согласно данным на сайте НБУ, гривня выросла к доллару второй день подряд - после вчерашнего роста на 2 копейки.

Официальный курс гривни к евро на понедельник, 17 февраля, установлен на уровне 26,49 гривни/евро, что на 10 копеек выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.