АМКУ бросил вызов олигархам – СМИ

Если раньше АМКУ был зациклен на формальностях, как, например, количество проверок и открытых дел, то теперь он сосредотачивается на крупных вопросах.

Антимонопольный комитет Украины значительно активизировал работу по государственной защите конкуренции в предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает агентство "РБК-Украина" в материале "Вызов олигархам: как АМКУ влияет на развитие конкуренции в Украине"."

Если раньше АМКУ был зациклен на формальностях, как, например, количество проверок и открытых дел, то теперь он сосредотачивается на крупных вопросах. "Под раздачу" комитета массово попадают активы олигархов, которые ранее избегали санкций за нарушение антимонопольного законодательства, а также крупные компании, входящие в транснациональные финансово-промышленные группы", - отмечается в статье.

В качестве примера издание приводит наиболее резонансные расследования АМКУ. В частности, решение по Ostchem Дмитрия Фирташа, когда по итогу нескольких лет работы комитет установил, что группа компаний, в которую входят заводы олигарха "Азот", "Ровноазот", "Северодонецкое объединение "Азот" и "НФ Трейдинг Украина", злоупотребляла монопольным положением на рынке азотных минеральных удобрений в течение 2014-2017 годов.

"АМКУ в сентябре прошлого года принял решение о принудительном разделении группы Ostchem Фирташа, наложив штраф на 107 млн гривен. Что важно: это стало первым принудительным разделением компании-монополиста за последние 24 года. До этого подобное происходило в 1995 году, когда разделили регионального монополиста в области производства молочной продукции. Говоря об активах Фирташа, стоит также вспомнить, что в конце прошлого года АМКУ оштрафовал на 278 млн гривен 16 облгазов, входящих в "Региональную газовую компанию". Комитет принял такое решение в связи с тем, что, по его мнению, облгазы неправомерно доначисляли бытовым потребителям объемы использованного газа", - пишет автор материала.

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Под прицел АМКУ попал бизнес еще одного крупного украинского бизнесмена – Рината Ахметова. В октябре 2019 года АМКУ оштрафовал на 53 млн гривен принадлежащего ему производителя горно-шахтного оборудования "Корум Украина".

"Беспрецедентные ограничения АМКУ ввел также при разрешении на концентрацию "Днепровского коксохимического завода" (ДКХЗ), еще одного актива Ахметова. Комитет обязал ДКХЗ на срок от 3 до 7 лет реализовывать часть продукции предприятиям, несвязанным с группой "Метинвест". Из-за этих ограничений сделка до сих пор не финализирована, поскольку ее экономическая целесообразность под большим вопросом. Похоже, так же принципиален АМКУ будет при вынесении окончательного вердикта относительно концентрации "Метинвестом" контрольного пакета Шахтоуправления "Покровское" – крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине. Заявка на его концентрацию рассматривается комитетом еще с апреля 2019 года", - отмечается в материале.

По информации издания, крупнейшим за последние годы стал штраф АМКУ табачным компаниям, которые работают в Украине. Комитет оштрафовал четырех производителей и одного дистрибутора суммарно на 6,5 млрд гривен за монополизацию рынка.

Как сообщил ранее глава ведомства Юрий Терентьев, в 2019 году Антимонопольный комитет наложил штрафов на компании, которые работают в Украине, на общую сумму 8,7 млрд гривен. Кроме того, по словам руководителя АМКУ, фактически в Украине появилась новая отрасль права и отдельное новое направление юридической практики - обжалование публичных закупок.