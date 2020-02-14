Наличных денег вне банков стало меньше: свежие цифры
09:21, 14 февраля 2020Финансы
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Объем денежной массы вырос на 2%, денежной базы – сократился на 1,6%.
Иллюстрация REUTERS
Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за январь сократился на 3,7% - до 370 млрд грн.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем денежной массы за этот период вырос на 2% – до 1,467 трлн грн, денежной базы – сократился на 1,6%, до 470 млрд грн.
Справка УНИАН. Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% - до 385 млрд грн.
Объем денежной массы за этот период вырос на 12,3% – до 1,435 трлн грн, денежной базы - на 9,6%, до 477 млрд грн.
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