Наличности вне банков стало больше

В декабре объем наличности вне банков вырос на 7,2%.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% - до 385,333 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в декабре объем наличности вне банков в Украине вырос на 7,2%.

Объем денежной массы (денежный агрегат М3) вырос на 7,7% в декабре и 12,3% с начала года – до 1,435 триллиона гривень.

Денежная база выросла на 6,9% в декабре и на 9,6% с начала года - до 477,490 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Объем денежной массы в Украине за 2018 год вырос на 5,6% – до 1,276 триллиона гривень; денежной базы - на 9,2%, до 435,8 миллиарда гривень.