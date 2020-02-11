Разработанная правительством стратегия приватизации госпредприятий обеспечит развитие промышленности – Гончарук

По словам Премьера, единственный способ реанимировать госпредприятия – поэтапная приватизация.

Правительство считает, что стратегические государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично. Ведь общее состояние большинства из них неудовлетворительное. По каждому такому предприятию уже есть стратегия.

Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в интервью для издания "Украинская правда".

Как заявил Гончарук, развитие промышленности является важным показателем экономического роста для общества – это символизирует наличие рабочих мест, заработных плат и общую платежеспособность населения. Поэтому приватизация неприбыльных государственных предприятий или так называемая "большая приватизация" – одна из приоритетных программ действующего правительства, потому что на нее есть запрос среди украинцев.

"Для людей промышленность – это символ того, что страна работает. Но огромная часть промышленности сейчас не модернизирована. В очень многих компаниях модель была на истощение. Почему? Потому что огромное количество промышленности находится в государственной собственности. Приходили одни, ставили свой менеджмент, истощали, фактически вытаскивали оттуда все, резали, заключали невыгодные контракты, загоняли в долги и т. д. Поэтому огромное количество крупных государственных предприятий доведена до совершенно жалкого, ужасного состояния", – пояснил Премьер-министр.

По словам Алексея Гончарука, единственный способ реанимировать такие предприятия – поэтапная приватизация. Он заверил, что по каждому из активов у правительства есть четкая стратегия. В частности, по таким важным и скандальным ГП как "Центрэнерго", "Укрзализныця", Одесский припортовый завод и другие.

"Мы внимательно следим за тем, как выглядит сегодня "Центрэнерго", и имеем огромное количество подобных предприятий: Укрзализныця, ОПЗ, Объединенная горно-химическая компания. По каждому предприятию у нас есть стратегия. То есть мы понимаем, что мы хотим этим сделать. Есть менеджер в Фонде государственного имущества, председатель Фонда государственного имущества, которые занимаются тем, чтобы это предприятие по этому проекту максимально быстро двигалось в этом направлении. Поэтому общая моя реакция по "Центрэнерго", и по всем государственным предприятиям: да, мы понимаем общее состояние, в котором они находятся. Как правило, это очень плохое состояние. Мы понимаем, что те из них, которые не являются стратегически важными, должны быть приватизированы полностью или частично", – прокомментировал Премьер-министр.

Напомним, 5 февраля украинское правительство подписало Меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn. Благодаря этому Deutsche Bahn будет предоставлять поддержку в управлении Укрзализныцей в сфере грузовых, пассажирских перевозок, инфраструктуры, предоставления услуг и технического обслуживания. Премьер Гончарук также отметил, что партнерство стимулирует запуск новых маршрутов и будет способствовать более тесной интеграции транспортных систем.