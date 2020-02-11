Зеленский одобрил введение единого юрлица для налоговой и таможни

Этот закон продолжит начатую в стране реформу налоговой службы и таможни, и введет возможность автоматизации таможенного оформления.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает введение нового формата деятельности государственных таможенной и налоговой служб как единого юридического лица.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, принятые изменения являются продолжением реформирования налоговой и таможенной служб, и направлены на усиление открытости, прозрачности и внедрение современных подходов в их деятельности.

"Документ обеспечивает функционирование Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы в формате единого юридического лица и позволит создать информационную базу по таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины, на основе обезличенной информации по экспортно-импортным операциям", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что реализация положений закона будет способствовать автоматизации и прозрачности таможенных формальностей, а также предотвращению коррупции в этой сфере.

В частности, закон обязывает Таможенную службу регулярно публиковать информацию о таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 января Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает введение нового формата деятельности государственных таможенной и налоговой служб как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения с необходимым объемом полномочий.

По информации главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова, этот закон позволит автоматизировать таможенное оформление, а также перевести таможенников на контрактную форму трудового договора и открыть обезличенную таможенную информацию.

Нефедов поставил задачу завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года.