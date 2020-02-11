Сколько получают министры: Кабмин обнародовал зарплаты за январь

Информация о зарплатах чиновников будет публиковаться ежемесячно.

Кабинет министров Украины опубликовал информацию о зарплатах министров за январь 2020 года. Данные представлены на правительственном портале.

Читайте такжеКабмин существенно урезал премии топ-менеджеров госкомпаний

В сообщении отмечается, что Кабмин работает открыто и прозрачно, и поэтому такая информация обнародуется на правительственном портале ежемесячно.

«Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент. Премьер-министр и министры - 5 средних зарплат; заместители министров - 4,5. Максимальная премия - не более чем один оклад», - приводятся в сообщении слова премьера Алексея Гончарука.

В релизе подчеркнули, что в январе выплаты начислялись по старым правилам. Но уже в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент. При этом премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

Так, оклад премьер-министра до вычета налогов составил 41 965,8 грн, фактически было выплачено 33 782,47 грн. Размер премии составил 20 000 грн, но, как отмечается в сообщении, премия членам правительства будет согласована и выплачена в феврале.

Оклад вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы составил 42 039,44 грн, или 33 841,75 за вычетом налогов. Премия будет выплачена в размере 17 000 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков за январь заработал 47 290,13 грн, это сумма после уплаты налогов. Премию же министр получит в размере 30 000 грн.

У министра Кабмина Дмитрия Дубилета оклад скромнее: 12 721,63 грн после уплаты налогов, премия не предусмотрена.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в январе получил 27 713,18 грн после уплаты налогов и сборов, а премия составит 17 000 грн.

Оклад министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составил 51 903 грн, после уплаты налогов - 41 781,92 грн, премия - 30 000 грн.

Юлия Соколовская, министр социальной политики, в январе получила 40 048,94 грн после уплаты налогов и сборов, премия рассчитана в размере 24 381 грн.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года появилась информация, что министр развития экономики Милованов и министр юстиции Малюська попросили Гончарука уволить их. Причиной якобы стало недостаточное материальное обеспечение. Позже министры официально опровергли информацию об увольнении.

14 января Милованов заявил, что ряд заместителей министров решили уволиться из Кабинета министров из-за низкой заработной платы. 15 января народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко заявил, что Кабмин установил новый минимальный размер оклада и сетку зарплат для топ-чиновников. По его словам, в частности, устанавливается новый минимальный размер должностного оклада - два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4 тыс. 204 грн). В итоге президент Владимир Зеленский поручил правительству ограничить заработные платы и премии руководителям органов исполнительной власти.