цей матеріал доступний українською

От трех до пяти средних зарплат: Гончарук рассказал, сколько будут платить министрам

16:29, 05 февраля 2020
Финансы
81 0
Міністрам уріжуть зарплати / фото УНИАН

Читайте такжеСредняя зарплата украинцев выросла до 12 264 гривень

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своём Телеграмм-канале.

По его словам, правительство во исполнение задания президента принял решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств.

«Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть, если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже», - отметил Гончарук.

Премьер-министр заверил, что зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

Он отметил необходимость прекращать выплаты по 200-400% премий - теперь максимальная премия будет не более одного оклада.

«Более того, вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно», - пообещал Гончарук.

Также, по его словам, правительство обратится в наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой воздержаться от выплат больших премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter