Пенсия для жителей ОРДЛО ляжет на плечи украинцев, живущих на контролируемых территориях – УКРОП

Председатель партии УКРОП Тарас Батенко призвал депутатов не поддерживать законопроект о внесении изменений относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан.

Для того, чтобы пенсионеры, которые живут на временно оккупированных территориях, могли получать пенсию, надо, чтобы работающее население этих регионов платило взносы в Пенсионный фонд. Это предусмотрено особенностями социального обеспечения в Украине – так называемой солидарной системой. Пока этого не происходит. Поэтому инициативы выплачивать пенсии жителям ОРДЛО – это дополнительное бремя для работающих граждан, которые проживают на контролируемой Украиной территории.

Об этом заявил в парламенте сопредседатель депутатской группы «За будущее», председатель партии УКРОП Тарас Батенко.

Он призвал депутатов не поддерживать законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан, поэтому документ не набрал достаточного количества голосов.

«Подумайте, какой груз вы кладете на плечи граждан Украины, которых вы представляете как избранные народные депутаты», – обратился он к коллегам.

Тарас Батенко отметил: согласно этому законопроекту за все время оккупации надо выплатить пенсии на сумму 115 млрд грн. В первый же месяц – полностью закрыть год, а дальше – реструктуризировать.

Депутат отметил, что в поданных законопроектах не было никаких ограничений в отношении выплат тем гражданам, которые могут получать пенсии от уполномоченных органов Российской Федерации. А предложение относительно возможности получения пенсий через представителей по доверенности, требует уточнения, что доверенности может выдавать только нотариус из подконтрольной Украине территории, иначе могут быть злоупотребления.

«Это должен быть правительственный законопроект, а не провластного большинства. Мы связаны другими законами, потому что наши граждане могут получать средства из Российской Федерации. Давайте посчитаем, а не будем прикрываться популистскими фразами», – подчеркнул депутат.