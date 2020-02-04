Зеленский объяснил, почему Украину должна "накрыть" лавина внешних и внутренних инвестиций

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей.

Украину должна «накрыть» лавина внешних и внутренних инвестиций.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве.

Президент отметил, что большое значение имеет выполненная двумя странами работа по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. И сейчас, по его словам, Украина делает «домашнюю работу», которую граждане и инвесторы ожидали почти 20 лет.

«Сегодня мы воплощаем беспрецедентные реформы настолько быстро, насколько это возможно. Мы работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю. Ликвидация административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единственной целью: Украину должна «накрыть» лавина инвестиций - как внешних, так и внутренних», - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас Украина демонстрирует положительный тренд устойчивого роста экономики и макроэкономическую стабильность, в том числе увеличение ВВП, снижение инфляции, рост международных резервов, повышение кредитного рейтинга с изменением прогноза на «стабильный» и «позитивный».

«Все это - красноречивые сигналы каждому, как действующему, так и потенциальному, будущему инвестору о том, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей. Мы - одна из немногих стран, которая позволяет заработать такой высокий доход на инвестированный капитал», - заверил Зеленский.

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Также президент напомнил, что в Украине продолжается процесс внедрения прозрачного рынка земли, что сделает нашу страну еще более привлекательной для инвестирования.

«Иностранцы хоть и не смогут купить землю, но смогут инвестировать в переработку аграрной продукции», - пояснил он.

Обращаясь к тем, кто колеблется относительно запуска нового или расширения существующего бизнеса в Украине, Зеленский отметил, что этап ознакомления с информацией, составления перспективных планов и подготовительной работы позади - пора действовать.

«Мы живем в эпоху активных действий. Нерешительность или недальновидность порождают упущенные возможности. Не теряйте их и инвестируйте в Украине. Не только в недвижимость, производство или в товары. Инвестируйте в украинцев, и это даст невероятные результаты. Я приглашаю всех к активному сотрудничеству, чтобы совместно творить новую историю успеха нашего с вами сотрудничества, сотрудничества наших государств», - сказал президент Украины.

Со своей стороны президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция придает большое значение развитию двусторонних отношений с Украиной и усилению торгово-экономического сотрудничества. Он также выразил уверенность, что сегодняшний бизнес-форум откроет новые возможности для его участников.