Кабмин отменил более 27 тысяч санкций против предприятий

Постановление отменяет санкции, примененные к компаниям до февраля 2019 года.

Кабинет министров Украины отменил более 27 тысяч специальных санкций, примененных к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным субъектам хозяйственной деятельности.

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Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка со ссылкой на постановление Кабинета министров от 4 декабря 2019 года, опубликованное 3 февраля этого года.

Как позднее сообщила пресс-служба Минэкономики, это решение нацелено на валютную либерализацию в соответствии с законом Украины "О валюте и валютных операциях", который вступил в силу в феврале 2019 года.

При этом постановление Кабмина отменяет специальные санкции, примененные к компаниям ранее этой даты.

"Еще один механизм давления государства на бизнес ушел в прошлое. Мы услышали бизнес-сообщество и отменили "старые" санкции, то есть отмена получила обратное действие", – цитирует пресс-служба министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

Среди специальных санкций, которые применялись к компаниям за нарушения в сфере внешнеэкономической деятельности – наложение штрафов, применение к субъектам внешнеэкономической деятельности и иностранным компаниям индивидуального режима лицензирования, установление запретов, ограничений или порядка осуществления внешнеэкономической деятельности.

Как сообщал УНИАН, в июле 2018 года Верховная Рада приняла закон «О валюте и валютных операциях», который после переходного периода вступил в силу в феврале 2019 года.