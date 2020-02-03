В Китае объявили о вливании в экономику 156 миллиардов евро из-за распространения коронавируса

Народный банк Китая заявил, что так называемая "операция обратного выкупа" начнется уже в понедельник.

Народный банк Китая заявил о намерении влить в китайскую экономику 1,2 трлн юаней (примерно 156 млрд евро).

Как сообщает Deutsche Welle, согласно заявлению банка, обнародованному 2 февраля, так называемая «операция обратного выкупа» начнется уже в понедельник.

Целью вливания в китайском центробанке называют поддержку «приемлемой и достаточной ликвидности в банковской системе и стабильности валютного рынка во время вспышки нового коронавируса 2019-nCoV в Китае.

Днем ранее центробанк анонсировал ряд мер монетарной и кредитной поддержки для предприятий, участвующих в борьбе с эпидемией вируса, в частности медицинских компаний. Также в Народном банке Китая призвали частные финансовые учреждения предоставлять «достаточные кредитные ресурсы» больницам и другим медицинским организациям в рамках этих мероприятий.

Ранее в Китае власть продлила каникулы на Новый год по лунному календарю, надеясь предотвратить распространение вируса.

Китайские финансовые регуляторы считают, что негативное влияние вспышки коронавируса на экономику Китая будет «краткосрочным».

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 2 февраля в мире зарегистрировано 14 тыс. 568 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса, 305 из которых летальные. В частности, подтверждено 155 случаев завоза нового коронавируса за пределы Китая, из них 23 случая - в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и).

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.