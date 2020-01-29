Гривня продолжает падение: сколько стоит доллар
19:11, 29 января 2020Финансы
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Курс гривни к доллару просел на 13 копеек, к евро - на 12 копеек.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на четверг, 30 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,85 гривни/доллар, что на 13 копеек ниже предыдущего показателя.
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Согласно данным на сайте НБУ, украинская гривня падает к доллару третий день подряд - после падения на 27 копеек согласно курсу на вторник и на 12 копеек - на среду.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,33 гривни/евро, что на 12 копеек ниже предыдущего показателя.
Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.
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