Гривня продолжает падение: сколько стоит доллар

Курс гривни к доллару просел на 13 копеек, к евро - на 12 копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 30 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,85 гривни/доллар, что на 13 копеек ниже предыдущего показателя.

Читайте такжеПочему падает курс гривни: эксперты назвали причины

Согласно данным на сайте НБУ, украинская гривня падает к доллару третий день подряд - после падения на 27 копеек согласно курсу на вторник и на 12 копеек - на среду.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,33 гривни/евро, что на 12 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.