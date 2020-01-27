Лондон потерял статус глобального финансового центра из-за Brexit - FT

По данным издания, 56% респондентов считают ведущим финансовым центром мира Нью-Йорк.

Лондон уступил Нью-Йорку статус ведущего мирового финансового центра в связи с неопределенностью вокруг выхода Великобритании из Евросоюза.

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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на опрос топ-менеджеров финсектора.

Отмечается, что привлекательность Лондона по сравнению с 2018 годом снизилась с 53% на 19 процентных пунктов (п.п.), в то время как 56% респондентов заявили, что считают именно Нью-Йорк ведущим финансовым центром мира.

"Сложно не поверить в то, что три года неопределенности с момента проведения голосования по вопросу Brexit способствовали падению Лондона [в рейтинге]", - сказала представитель консалтинговой компании Duff & Phelps Моник Мелис, отметив, что проложившая путь к Brexit уверенная победа на парламентских выборах Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном может помочь Лондону вернуть утраченные позиции.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако дата неоднократно переносилась, так как британские депутаты не могли договориться об условиях выхода из ЕС. Сдвинуть дело с мертвой точки удалось премьер-министру Борису Джонсону, партия которого получила значительное преимущество перед оппозицией после досрочных парламентских выборов, состоявшихся в декабре.

Теперь стране предстоит выйти из состава Евросоюза в конце текущего месяца, после чего начнется переходный период, во время которого отношения европейского сообщества и Великобритании не претерпят практически никаких изменений. Данный этап должен завершиться 31 декабря, и за это время Лондон намерен договориться с Брюсселем о новом торговом соглашении.

Несмотря на то, что эксперты и представители ЕС отмечают, что это очень короткий срок для проведения переговоров, Лондон не намерен продлевать срок действия переходного периода.