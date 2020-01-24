Джонсон подписал соглашение о выходе Британии из ЕС
Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон вслед за руководством Европейского Союза подписал Соглашение о выходе Британии из ЕС.
Об этом Джонсон сообщил в микроблоге Twitter.
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"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Соединенного Королевства, чтобы покинуть Европейский Союз 31 января, уважая демократический мандат британцев", - заявил Джонсон.
По его убеждению, "эта подпись предвещает новую главу в истории нашего государства".
Как сообщал УНИАН, референдум о Brexit состоялся в Великобритании и на Гибралтаре 23 июня 2016 года.
29 марта 2017 года началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit.
9 января 2020 года Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.
Ранее сегодня, 24 января, президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского Совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.