Джонсон подписал соглашение о выходе Британии из ЕС

По мнению главы британского правительства Бориса Джонсона, "эта подпись предвещает новую главу в истории" Великобритании.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон вслед за руководством Европейского Союза подписал Соглашение о выходе Британии из ЕС.

Об этом Джонсон сообщил в микроблоге Twitter.

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"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Соединенного Королевства, чтобы покинуть Европейский Союз 31 января, уважая демократический мандат британцев", - заявил Джонсон.

По его убеждению, "эта подпись предвещает новую главу в истории нашего государства".

Как сообщал УНИАН, референдум о Brexit состоялся в Великобритании и на Гибралтаре 23 июня 2016 года.

29 марта 2017 года началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit.

9 января 2020 года Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

Ранее сегодня, 24 января, президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского Совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.