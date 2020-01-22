Зеленский в Давосе назвал Украину одной из немногих стран, позволяющих получить высокий доход от инвестиций
Украина является одной из немногих стран, которые позволяют получить высокий доход от инвестиций.
Об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос заявил президент Владимир Зеленский, который призвал инвестировать в украинскую экономику.
«Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получить прибыль. И мы одна из немногих стран, которые сейчас позволяют зарабатывать такой высокий доход на инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены… Что означает не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который отказался купить в 1999 году Google за миллион долларов. Поэтому не упустите Украину», - отметил он.
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Также Зеленский подчеркнул, что в Украине улучшается бизнес-климат.
«Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса. Для нас это вопрос собственного выживания. А для вас - стабильность в регионе, а значит и в Европе в целом», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год. Страна для достижения цели роста валового внутреннего продукта в ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долл. инвестиций.
Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.