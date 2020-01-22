Зеленский в Давосе назвал Украину одной из немногих стран, позволяющих получить высокий доход от инвестиций

Президент подчеркнул, что в нашей стране улучшается бизнес-климат.

Украина является одной из немногих стран, которые позволяют получить высокий доход от инвестиций.

Об этом во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос заявил президент Владимир Зеленский, который призвал инвестировать в украинскую экономику.

«Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получить прибыль. И мы одна из немногих стран, которые сейчас позволяют зарабатывать такой высокий доход на инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированы и недолюблены… Что означает не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который отказался купить в 1999 году Google за миллион долларов. Поэтому не упустите Украину», - отметил он.

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Также Зеленский подчеркнул, что в Украине улучшается бизнес-климат.

«Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса. Для нас это вопрос собственного выживания. А для вас - стабильность в регионе, а значит и в Европе в целом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год. Страна для достижения цели роста валового внутреннего продукта в ближайшие пять лет должна привлечь 50 млрд долл. инвестиций.

Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.