Теневой ВВП Украины на конец года вырастет до 2 триллионов гривень - эксперт

По словам главного научного сотрудника Института экономики промышленности НАН Украины Юрия Харазишвили, наиболее действенной мерой для детенизации экономики является законодательное повышение зарплаты наемных сотрудников.

Общий объем теневого валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на конец 2020 года будет составлять почти 2 триллиона гривень.

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Об этом сообщил главный научный сотрудник Института экономики промышленности Национальной академии наук Украины Юрий Харазишвили в ходе презентации результатов исследования, посвященного проблемам незадекларированного труда в Украине.

"По нашим подсчетам, общий объем теневого ВВП в Украине на конец 2020 года будет составлять почти 2 триллиона гривень, из этих средств работодатели выплачивают теневую зарплату, при этом объем теневой оплаты труда составляет 700 миллиардов гривень. Таким образом, внешний объем теневого ВВП, который не рассчитывается Госстатом Украины, составляет 1,345 триллиона гривень", - сказал Харазишвили.

Он также подчеркнул, что низкий уровень оплаты труда вынуждает украинцев переходить к неформальной занятости, в связи с чем необходимо инициировать повышение зарплат на законодательном уровне.

"Наиболее действенной мерой для детенизации экономики является законодательное повышение заработной платы наемных сотрудников при условии постепенного достижения уровня оплаты труда как в странах ЕС, плюс возможное снижение налогов и перераспределение налогового давления", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, присутствующая на презентации ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина отметила, что повышение минимальной зарплаты в Украине может привести к тому, что бизнес может начать применять "теневые" схемы с целью уменьшения собственных расходов.

"В частном секторе реакция на повышение минимальной зарплаты может быть принципиально другой, чем в государственном секторе экономики, в первую очередь с целью повышения своей конкурентоспособности, оптимизации своих расходов. Более жесткие условия для оплаты труда официально трудоустроенных работников могут привести к применению бизнесом различных схем. В украинских условиях это может приводить, в частности, к зарплате "в конвертах" и к другой форме - использованию физических лиц-предпринимателей", - сказала Пищулина.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года составил 4,1% в годовом выражении, а в 2018 году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году.

Ожидаемый показатель роста по итогам 2019 года в целом на уровне около 3,5% станет максимальным за последние 8 лет.

По данным Киевского международного института социологии, уровень теневой экономики в Украине в 2018 году составил 47,2% от официального валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с 46,8% в 2017 году.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривень - до 4723 гривень в месяц, или 28,31 гривни в час.