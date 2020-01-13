В перечень объектов малой приватизации вошли девять предприятий "Укроборонпрома"

Фонд планирует продать 100% акций завода "Судмаш" и единые имущественные комплексы восьми оборонных предприятий.

Фонд государственного имущества в своей газете "Ведомости приватизации" опубликовал перечень объектов малой приватизации, среди которых оказались и девять предприятий государственного концерна "Укроборонпром".

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Так, фонд планирует продать 100% акций ПАО "Херсонский завод "Судмаш", уставный капитал которого составляет 67,235 миллиона гривень, и единые имущественные комплексы восьми оборонных предприятий.

Речь идет о "Винницком авиационном заводе – "ВИАЗ", "Запорожском автомобильном ремонтном заводе", "Ивано-Франковском котельно-сварочном заводе", госпредприятии "171 Черниговский ремонтный завод", "Нежинском ремонтном заводе инженерного вооружения", "Харьковском заводе транспортного оборудования". Также в перечне представлены киевские предприятия – "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления" и госпредприятие "Укроборонресурсы".

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов "Прозорро.Продажи" в рамках малой приватизации.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.