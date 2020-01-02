Милованов сообщил о завершении объединения Минагропрода и Минэкономразвития

Создано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Процесс объединения Министерства аграрной политики и продовольствия с Министерством экономического развития и торговли в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершен, сообщил глава объединенного министерства Тимофей Милованов на своей странице в соцсети Facebook.

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«26 декабря 2019 года завершено объединение структур двух министерств: Министерства экономического развития и торговли и Министерства аграрной политики и продовольствия. Мне рассказывали, что Минпромышленности объединяли с Минэкономики три года. Мы объединили МинАПК с Минэкономики за четыре месяца. Мне рассказывали, что невозможно снять руководителей служб и департаментов. Что это не удавалось никому, тем более масштабно», - написал он.

По словам Милованова, за это время были уволены все заместители министров, все госсекретари, пятнадцать руководителей департаментов Минэкономики, девять руководителей департаментов МинАПК, руководитель Геодкадастра и все региональные руководители этого ведомства, руководитель и заместитель руководителя Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, руководители Государственного агентства резерва Украины, Государственного космического агентства Украины, Государственной службы экспортного контроля Украины, Государственной службы Украины по вопросам труда.

«Мы работаем для того, чтобы с помощью экономического роста повысить благосостояние украинцев. Поэтому сейчас мы профессионально и динамично строим новое министерство, министерство, которое работает не для себя, а для людей, и обновляем руководящий состав критически важных учреждений, которые подчиняются министерству», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада «пакетным голосованием» назначила членов Кабинета министров Украины.

2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.