Доллар в пике: гривня на новом четырехлетнем максимуме

Предыдущий максимум был установлен на сегодня, 17 декабря, на уровне 23,49 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на среду, 18 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,47 гривни/доллар, что является максимальным значением с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 17 декабря, на уровне 23,49 гривни/доллар.

Официальный курс гривни к евро на 18 декабря установлен на уровне 26,20 гривни/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,45/23,47 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,15/26,16 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 гривни/доллар.