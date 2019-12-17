В Кабмине планируют подготовить налоговую реформу после "диагностики системы" - Маркарова

По словам главы Минфина, полноценную проверку налоговой реформы не проводили с 2015 года.

В Кабинете министров планируют провести проверку действующей налоговой системы в Украине для того, чтобы впоследствии подготовить налоговую реформу и запустить ее с 2021 года.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказала министр финансов Оксана Маркарова, передает Громадське.

По ее словам, полноценная проверка налоговой реформы не проводилась с 2015 года.

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"С января мы небольшой, но очень такой профессиональной группой из Министерства экономики, Министерства финансов, профильных министерств, а также с приглашенными экспертами и с бизнес-средой проведем структурированную диагностику нашей налоговой системы", - рассказала Маркарова.

Руководительница ведомства уточнила, что в результате этой диагностики правительство подготовит предложения для налоговой реформы, которую затем обсудит с бизнесом.

"Надеюсь, в случае одобрения примем ее к июлю (2020 - ред.) для того, чтобы она заработала с 2021", - добавила министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году, и персональную защиту каждому инвестору.