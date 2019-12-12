Суд арестовал активы экс-владельца "Дельта Банка" Лагуна
Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил ходатайство Фонда гарантирования вкладов физических лиц об аресте активов прежнего владельца ликвидируемого "Дельта Банка" Николая Лагуна.
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Как сообщается на сайте фонда, решение принято по одному из его исков о взыскании убытков на сумму более чем 700 миллионов гривень, который касается махинаций со счетами в иностранных банках.
Отмечается, что летом текущего года фонд подал еще один иск против Лагуна и 7 бывших топ-менеджеров банка, однако Хозяйственный суд Киева по формальным основаниям отказал в рассмотрении иска, а в конце ноября Северный апелляционный хозяйственный суд оставил это решение в силе. Фонд готовит кассационную жалобу на это решение судов.
Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию "Дельта Банка" с октября 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).