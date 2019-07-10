НБУ отменил продажу активов "Дельта Банка"

Причиной отмены продажи стали возможные злоупотребления в действиях покупателя активов "Дельта Банка".

Национальный банк Украины отменил свое решение от 9 апреля о согласовании реализации пула активов ликвидируемого "Дельта Банка" из-за возможных манипуляций во время торгов, что повлекло реализацию имущества по заниженной стоимости.

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На сайте НБУ сказано, что в данный пул активов банка вошли имущественные права по ряду кредитных договоров, в залог по которым были переданы работающие мощности масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктура в порту "Черноморск".

В частности, 7 июня состоялись торги по реализации активов банка, в ходе которых принадлежащая Андрею Веревскому финансовая компания "Скай" приобрела пул активов "Дельта Банка" по цене 182,5 миллиона гривень, тогда как начальная цена лота составляла 868,8 миллиона гривень.

"Национальный банк считает, что проведенный аукцион состоялся с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости", - отмечается в сообщении.

Кроме того, НБУ подчеркивает, что за три месяца до проведения этого аукциона, 6 марта, этот же покупатель - финансовая компания "Скай " - предлагала в ходе торгов за этот же актив сумму почти в пять раз больше - 906,2 миллиона гривень. Однако тогда соглашение по итогам аукциона было сорвано из-за судебного запрета Окружного административного суда Киева от 5 марта по иску юридического лица, которое вообще не принимало участия в торгах.

В результате Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил указанные активы на торги после получения соответствующего согласования от регулятора.

В сообщении подчеркивается, что Национальный банк видит возможные злоупотребления в действиях покупателя - финансовой компании "Скай ", поскольку за три месяца активы, с которыми по сути не происходило изменений, не могли обесцениться в несколько раз.

В связи с этим НБУ уведомил Фонд гарантирования вкладов об отмене своего предыдущего решения, которым предоставлялось согласие на реализацию активов, и ожидает от Фонда принятия взвешенного решения относительно дальнейших действий.

Как сообщал УНИАН, в мае Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на торги пул активов ликвидируемого "Дельта Банка" балансовой стоимостью 4,8 миллиарда гривень, преимущественно представленный правами требования и имущественными правами по кредитам, а также дебиторской задолженностью.

В обеспечении по кредитам - привлекательные объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, расположенные в Одесской области. В том числе промышленная недвижимость, действующий масложировой производственный комплекс с оборудованием, 5,43 га земель для размещения масложирового комбината, действующий масложировой комбинат по производству маргарина, кулинарных и кондитерских жиров, подсолнечного масла и майонеза.

Фонд гарантирования проводит ликвидацию "Дельта Банка" с октября 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).