Минфин презентовал интерактивную бюджетную систему, которая ранее не была в открытом доступе

Запущенный министерством портал Open Budget работает в тестовом режиме.

Министерство финансов Украины запустило портал Open Budget, где размещена интерактивная бюджетная система страны, которая ранее не была в открытом доступе.

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В частности, на портале есть данные как о государственном, так и о местном бюджетах, а также о внутреннем и внешнем долге.

Согласно размещенным на портале данным, по итогам октября госбюджет Украины выполнен по доходам на 82,2%, по расходам - ​​на 71,7%.

Ознакомиться с порталом бюджета Украины можно здесь.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство финансов Украины представило проект «Е-контракт», который продолжит информационную трансформацию в сфере публичных финансов путём перевода всех заключаемых на площадке Prozоrro договоров в электронный формат.