Все договоры переведут в электронную форму: Минфин дал старт проекту «Е-контракт»

Реализация проекта займёт в среднем 4-6 месяцев.

Министерство финансов Украины представило проект «Е-контракт», который продолжит информационную трансформацию в сфере публичных финансов путём перевода всех заключаемых на площадке ProZоrro договоров в электронный формат.

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Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в ходе презентации общественности и международным экспертам концепции данного проекта.

«Сегодня мы даём старт проекту «Е-контракт», который полностью переведёт все договоры, которые заключаются на ProZоrro и которые мы видим в Госказначействе, в полноценную электронную форму», - сказала Маркарова.

По её словам, после победы на тендере через площадку электронных торгов ProZоrro эти договора можно будет сразу подписать.

«Это будет большой подарок для бухгалтеров всей страны, потому что после заключения и выигрыша тендера через ProZоrro можно будет сразу эти договора подписать (с помощью электронной цифровой подписи - УНИАН)», - добавила министр финансов.

Также она отметила, что уже сейчас создана рабочая группа, которая работает над проектом, а реализация данного проекта займёт в среднем 4-6 месяцев.