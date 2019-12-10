Сколько стоит доллар: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 10 декабря: 100 USD – 2368,8511 гривни; 100 EUR – 2623,5026 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2368,8511 (9 декабря – 2372,4789)

100 EUR – 2623,5026 (9 декабря – 2632,0281)

Национальный банк Украины на сегодня, 10 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 гривни/доллар, что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

Официальный курс гривни к евро на 10 декабря установлен на уровне 26,24 гривни/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,71/23,73 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,25/26,27 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 гривни/доллар.