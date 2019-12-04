Новый четырехлетний максимум гривни: сколько стоит доллар

Предыдущий максимум был установлен на сегодня, 4 декабря, на уровне 23,94 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на четверг, 5 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,93 гривни/доллар, что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 4 декабря, на уровне 23,94 гривни/доллар.

Официальный курс гривни к евро на 5 декабря установлен на уровне 26,52 гривни/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,88/23,90 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,51/26,53 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 гривни/доллар.